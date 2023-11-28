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Земельные участки в Кастав, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Jurdani, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Jurdani, Хорватия
Площадь 1 560 м²
Земля под застройку в холмистом лесу, 1.560 м2, Матулджи Просторная земля под застройку расп…
€60,000
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