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Дома с гаражом в Карловацкой жупания, Хорватия

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Озаль
10
Grad Karlovac
9
Карловац
5
Opcina Rakovica
4
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1 объект найдено
Дом 1 спальня в Opcina Krnjak, Хорватия
Дом 1 спальня
Opcina Krnjak, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Красивый деревянный дом продается в Великой Крквине, расположенной в мирной и живописной обс…
$159,324
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Параметры недвижимости в Карловацкой жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
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