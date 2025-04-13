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Жильё в Ястребарско, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 7 комнат
Ястребарско, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474,962
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Дом в Ястребарско, Хорватия
Дом
Ястребарско, Хорватия
Площадь 1 100 м²
I20659 Bana Jelačića
$1,66 млн
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