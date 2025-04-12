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Жильё в Иванич-Град, Хорватия

1 объект найдено
Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
$441,567
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