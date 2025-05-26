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Производственные здания в Истрийской жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
216
отели
188
инвестиционная недвижимость
10
готовый бизнес
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1 объект найдено
Производство 2 000 м² в Город Пула, Хорватия
Производство 2 000 м²
Город Пула, Хорватия
Площадь 2 000 м²
PULAКоммерческий зал площадью 1000 м2 с 2 кранами в коммерческой зоне для производстваИСТРИЯ…
$1,39 млн
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