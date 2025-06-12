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Шале в Истрийской жупания, Хорватия

1 объект найдено
Шале 4 спальни в община Медулин, Хорватия
Шале 4 спальни
община Медулин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Медулин - Пула Частная вилла Feudale с бассейном и площадью 500 м2 - жилая площадь всего в 4…
$1,49 млн
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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