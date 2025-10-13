Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Истрийской жупания, Хорватия

Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в община Светвинченат, Хорватия
Бунгало
община Светвинченат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
СВЕТВИНЦЕНАТСовременное новое здание бунгало - мечтательный комфорт на 150 м2 с бассейном и …
$634,754
Оставить заявку
Бунгало в община Барбан, Хорватия
Бунгало
община Барбан, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Свентинченат - Барбанновое бунгало 102м2 с бассейномИСТРИЯ - КРОАТИЯ Наш текущий новый строи…
$373,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти