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Жилье в Gramalj, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Opcina Skrad, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Skrad, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
ID CODE: 131-36
$740,685
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в Gramalj, Хорватия

с гаражом
Недорогая
Элитная
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