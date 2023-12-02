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Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 10 000 м²
Сесвете - в непосредственной близости от проспекта Леснина и Славонского Земля под застройк…
€2,00 млн
в месяц
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