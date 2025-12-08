Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Трогир
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Трогире, Хорватия

2 объекта найдено
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Пентхаус A6 с террасой на крыше, видом и гаражом, рядом с пляжем. Жилой дом будет построе…
$533,440
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
