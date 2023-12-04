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Коммерческая недвижимость в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Площадь 1 329 м²
I24725 Обреж Зелинский
€698,000
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