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Кафе и рестораны в Grad Split, Хорватия

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 2 ванных в Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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