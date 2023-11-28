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Коммерческая недвижимость в Grad Split, Хорватия

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1 объект найдено
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Другое с видеонаблюдением
Grad Split, Хорватия
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
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