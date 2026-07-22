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Дома с видом на море в Сени, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Сень, Хорватия
Дом 5 спален
Сень, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 137-108
$431,497
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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