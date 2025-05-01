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Дома с террасой в Самоборе, Хорватия

11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Дом 2 комнаты в Norsic Selo, Хорватия
Дом 2 комнаты
Norsic Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
I26397 Noršić selo
$232,502
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Дом 7 комнат в Domaslovec, Хорватия
Дом 7 комнат
Domaslovec, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I28922 Pušine
$376,432
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Дом 7 комнат в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 7 комнат
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
I24084 За Гай
$553,056
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Дом 3 комнаты в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
I23102
$940,195
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Дом 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
I28580 Gaj
$498,219
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Дом 7 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 7 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 458 м²
I13023 Stražnička
$869,116
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Дом 9 комнат в Molvice, Хорватия
Дом 9 комнат
Molvice, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 406 м²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Дом 3 комнаты в Podvrh, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podvrh, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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