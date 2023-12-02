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Коммерческая недвижимость в Grad Pozega, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Пожега, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Пожега, Хорватия
Площадь 90 м²
ПРЕМЬЕРЫ БИЗНЕСА ДЛЯ АРЕНДЫ, ПОЭГА, 90м2. В отличном месте в Пожеге, уличное помещение сдает…
€900
в месяц
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