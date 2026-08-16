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Дома с гаражом в Пазине, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Пазин, Хорватия
Дом 4 спальни
Пазин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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