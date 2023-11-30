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Инвестиционная недвижимость в Grad Novigrad, Хорватия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Новиград, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Новиград, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
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