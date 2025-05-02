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Квартиры с террасой в Новале, Хорватия

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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