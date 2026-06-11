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Квартиры с видом на море в Лабином, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 4 спальни
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Продается просторная и элегантно законченная квартира в доме, расположенном в тихой части по…
$384,980
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Агентство
Ardor real estate agency
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