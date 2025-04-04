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Квартиры с террасой в Крижевцы, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Prikraj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Prikraj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
I28782 Svetokriška
$276,678
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Рейтинг 4.9 / 5:
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