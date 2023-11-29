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Коммерческая недвижимость в Grad Korcula, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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