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Дома в Grad Knin, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document в Zagrovic, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document
Zagrovic, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Дом Книн, 200 м2 Отдельный семейный дом в Книне, жилая площадь 200м2 на участке 390м2, состо…
€156,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Knin, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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