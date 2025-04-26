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Дома с террасой в Каштеле, Хорватия

виллы
11
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом, Kaštel Stari, Kaštela Эта роск…
$963,224
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Дом 3 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Terraced House in the Old Core of Kaštel Lukšić, 90 m² This charming terraced house is locat…
$177,145
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