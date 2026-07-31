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Дома с видом на море в Каставе, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кастав, Хорватия
Дом 3 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
ID CODE: 128-303
$257,304
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни в Кастав, Хорватия
Дом 4 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
ID CODE: 119-587
$900,217
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
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