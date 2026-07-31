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Дома с гаражом в Каставе, Хорватия

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3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кастав, Хорватия
Дом 3 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 218 м²
ID CODE: 139-157
$609,105
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни в Кастав, Хорватия
Дом 4 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
ID CODE: 119-587
$900,217
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Дом 4 спальни в Кастав, Хорватия
Дом 4 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 129-882
$1,14 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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