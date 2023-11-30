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Продажа офисных помещений в Grad Hvar, Хорватия

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1 объект найдено
Офис 3 комнаты в Grad Hvar, Хорватия
Офис 3 комнаты
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
€160,000
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