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Долгосрочная аренда домов с видом на море в Grad Crikvenica, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 5 спален
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Crikvenica, роскошный дом в аренду с панорамным видом на море и бассейном. Дом недавно постр…
$4,030
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

с гаражом
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