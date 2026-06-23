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Дома с террасой в Grad Crikvenica, Хорватия

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Цриквеница
41
1 объект найдено
Дом 9 комнат в Dramalj, Хорватия
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Дом 9 комнат
Dramalj, Хорватия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Семейный дом 3 расположен примерно в 800 метрах от пляжа. В 2011 году здание было полностью …
$864,856
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Типы недвижимости в Grad Crikvenica

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