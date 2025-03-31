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Коммерческая недвижимость в Дуго-Село, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 826 м² в Prozorje, Хорватия
Коммерческое помещение 826 м²
Prozorje, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 826 м²
www.biliskov.com ID 14862Дуго СелоПродаётся трёхэтажное коммерческое здание, построенное в 1…
$1,46 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов