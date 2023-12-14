Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Дуго-Село

Жильё в Дуго-Село, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
I19822 Йосипа Зорича
€198,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти