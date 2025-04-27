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Склады в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
30
отели
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1 объект найдено
Склад 540 м² в Opcina Smokvica, Хорватия
Склад 540 м²
Opcina Smokvica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 540 м²
Офисное здание, 550 м2, Смоквица - Корчула Офисное здание в самом центре города. Он состоит …
$682,827
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