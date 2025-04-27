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Кафе и рестораны в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
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отели
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 640 м² в Opcina Trpanj, Хорватия
Ресторан, кафе 640 м²
Opcina Trpanj, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 640 м²
Пелешац, деловые помещения - ресторан на Рива-променаде плюс апартаменты и номера, 1-й ряд у…
$2,22 млн
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