Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Dubravci
  4. Жилая

Жильё в Dubravci, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном в Opcina Kanfanar, Хорватия
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном
Opcina Kanfanar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном в Opcina Kanfanar, Хорватия
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном
Opcina Kanfanar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Dubravci, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов