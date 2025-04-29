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Жильё в Dubrava, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Dubravka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dubravka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Недавно построенный роскошный дом недалеко от Дубровника Этот роскошный дом, расположенный в…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Dubrava, Хорватия

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