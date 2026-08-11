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Дома в Дрнише, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом в Дрниш, Хорватия
Дом
Дрниш, Хорватия
Земля: 60 000 м2 Дом: 50 м2 Море: 3 км Беспрепятственные виды во всех направлениях Он нах…
$699,957
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Дом 6 комнат в Дрниш, Хорватия
Дом 6 комнат
Дрниш, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 252 м²
Дрниш - центральное, жилое и бизнес-здание на 3 этажа с площадью 98м2, всего 252м2 полезной …
Цена по запросу
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