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Дома в Дрниш, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Дрниш, Хорватия
Дом 6 комнат
Дрниш, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 252 м²
Дрниш - центральное, жилое и бизнес-здание на 3 этажа с площадью 98м2, всего 252м2 полезной …
Цена по запросу
в месяц
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