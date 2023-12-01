Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Доня-Стубица

Земельные участки в Доня-Стубица, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Pustodol, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Pustodol, Хорватия
Площадь 2 118 м²
I25103 пустодол
€36,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти