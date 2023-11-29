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Земельные участки в Цриквеница, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Selce, Хорватия
Земельные участки
Selce, Хорватия
Площадь 856 м²
Цриквеница-Винодол Ривьера Продаются 2 красивых, небольших урбанизированных участка в зоне …
€150,000
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