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Дома в Црес, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF CRES, TOWN OF CRES - Unique villa with swimming pool We are selling this beautif…
€2,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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