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Квартиры в Црес, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
CRES ISLAND, CRES CITY - exceptional two-story apartment in a new building, 4 bedrooms + liv…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Црес, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Црес, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
CRES ISLAND, CRES CITY 3 bedroom apartment with a garden in a high-quality new building We …
€375,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море в Црес, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
ISLAND OF CRES TOWN OF CRES, 3 bedroom apartment first row to the sea. In our offer we sel…
€300,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
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