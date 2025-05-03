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Дома с гаражом в Велике-Горице, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Велика-Горица, Хорватия
Дом 3 спальни
Велика-Горица, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
У агентства Stan Grad Immobilien есть интересный жилой дом для продажи в традиционно наиболе…
$334,099
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Агентство
STAN GRAD
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