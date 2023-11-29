Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. City of Velika Gorica
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в City of Velika Gorica, Хорватия

коммерческая недвижимость
4
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 823 м²
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
€840,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти