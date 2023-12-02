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Дома в Бузет, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка в Бузет, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка
Бузет, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Buzet, a small town on a velvety hill, surrounded by mighty stone walls and seasoned with di…
€2,08 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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