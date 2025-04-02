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Жильё в Бродско-Посавская жупания, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Cernik, Хорватия
Вилла 8 комнат
Cernik, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 653 м²
www.biliskov.com ID: 14753Нова-Градишка, Черник На просторном участке площадью 4.089 м² рас…
$539,748
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Параметры недвижимости в Бродско-Посавская жупания, Хорватия

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