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Дома в Benkovac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Benkovac, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Benkovac, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Вилла с бассейном – Zadar внутренняя часть, терраса 200 м2 и участок 560 м2 В и…
€390,000
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