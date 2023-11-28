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Квартиры в Бакар, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка в Бакар, Хорватия
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка
Бакар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Kostrena is an old popular coastal town, first mentioned at the beginning of the 15th centur…
€520,000
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