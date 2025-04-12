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Жильё в Babici Babici, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном в Город Умаг, Хорватия
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном
Город Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
Цена по запросу
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Вилла в Город Умаг, Хорватия
Вилла
Город Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$716,557
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Параметры недвижимости в Babici Babici, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов