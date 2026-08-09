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Виллы в Гуанакасте, Коста-Рика

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2 объекта найдено
Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шагните в полностью меблированную готовую виллу всего в двух кварталах от белых песков Плайя…
$345,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Iguana Villas #7 - красиво ухоженная, полностью меблированная вилла, расп…
$280,000
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Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

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