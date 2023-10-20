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Многоуровневые квартиры в Гуанакасте, Коста-Рика

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
There is an idyllic white sand beach just two blocks from this villa - aptly named Playa Bla…
€401,462

Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

недорогая
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