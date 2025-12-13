Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коста-Рика
  3. Canton de Turrialba
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Canton de Turrialba, Коста-Рика

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 842 000 м² в Tres Equis, Коста-Рика
TOP TOP
Инвестиционная 842 000 м²
Tres Equis, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 842 000 м²
Это свойство имеет 800 метров перед рекой Пакуаре (верхний 5 в мире для рафтинга) также имее…
$2,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Español
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти